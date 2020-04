Samotná firma bojuje s pozastavením dodávek do obchodů a uzavřením celorepublikových výstav Fenomén IGRÁČEK. Přes všechny tyto problémy nakoupila 400 litrů desinfekčního prostředku v hodnotě osmdesáti tisíc korun, které v součinnosti s Krajem Vysočina rozdělila do nemocnic zdravotníkům v Novém Městě na Moravě a Jihlavě. Majitel firmy si je vědom toho, že i v době vlastní krize je správné pomáhat. Tím však pomoc nekončí. Celý pracovní kolektiv firmy Efko v Novém Veselí se drží výše zmíněného hesla a chce pomáhat dál. V rekordním čase vytvořil limitovanou řadu IGRÁČKŮ s rouškou. Pracovníci tak vzdávají úctu a vyjadřují obdiv lidem, kteří jsou v boji s koronavirem v první linii. Tedy zdravotníkům, hasičům a policistům. Mezi postavičky limitované edice zařadili i členy rodiny. Z každého prodaného kusu IGRÁČKA s rouškou poputuje patnáct korun na nákup dalších nutně potřebných ochranných prostředků pro hrdiny. Zakoupením těchto výrobků pomohou zákazníci hned dvakrát. Dávají tím také totiž práci českým zaměstnancům firmy Efko z Vysočiny a pomáhají jim tak přečkat toto těžké období.

„Vybranou částku budeme zveřejňovat v pravidelných cyklech. Zákazníci tak budou moci sledovat, jak peníze přibývají i to, kam putují,“ uvádí Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton s.r.o. „I přesto, že Igráčkovi zavřeli prodejny a výstavy, nevzdává se. Bojuje a chce navíc sám pomáhat. Zakoupil a daroval nemocnicím 400 litrů nezbytné dezinfekce v hodnotě 80 000 Kč. Přátelé, sám to ale IGRÁČEK nezvládne. Pomozte i vy! Zakoupením jeho limitované edice figurek a dalších her označených logem „POMÁHEJ S IGRÁČKEM“ přispějete na nákup dalších důležitých ochranných pomůcek, které aktuálně budou třeba!“ dodává Miroslav Kotík.

„Rozhodli jsme se do kampaně zařadit i kolekci tří her. Z každého prodaného kusu připíšeme na konto Pomáhej s Igráčkem 30 Kč. Přemýšleli jsme, které hry z našeho portfolia vybrat. Nakonec jsme se shodli, že v době, kdy jsou zavřené školy, bude ideálním výběrem hra Kup si krávu, se kterou můžou rodiče se svými školáky zábavnou formou procvičovat počítání. Druhou volbou byl jeden z nejpopulárnějších edukativních souborů určený pro děti od 4 let - Hry pro předškoláky. Třetím titulem je novinka jako stvořená pro

relax a sice postřehová hra MISH-MASH. Více o našem projektu se dozvíte na www.efko.cz/pomahej-s-igrackem“, uvádí Zbyněk Čech z marketingového oddělení firmy EFKO.

Kateřina Goroškov