Toto povídání budiž varováním pro pacienty litoměřické nemocnice, kteří sem přijíždějí autem a mohli by dopadnout jako já, téměř osmdesátiletý kmet, se sešroubovanou nohou a berlemi.

Mapa ukazuje místo, které není určené k parkování. | Foto: se svolením Jaroslava Malce

Na ošetření jsem přijel minulý týden ráno už před sedmou hodinou s tím, že takhle časně ještě určitě najdu na nemocničním parkovišti místo a nebudu se muset belhat odněkud z přilehlé ulice. Jenže ouha! Na parkovišti nebylo jediné volné místečko. Zkusil jsem tedy vyjet ven s tím, že najdu parkování v uličce, kudy k nemocnici jezdí autobus. Ale ani tento pokus nevyšel, vpravo i vlevo všechno plné.

Až téměř na konci ulice, před pavilonem B, jsem uviděl několik volných míst. Ale zároveň - i v tom ranním pološeru - jsem z tabulky zjistil, že se jedná o čtyři místa vyhrazená pro nemocnici. Zklamaně tedy odjíždím, když si uvědomím, že volných míst je tu pět! S odlehčením jsem na pátém místě zaparkoval a odbelhal jsem se do budovy k ošetření.

Zpátky k autu jsem se vrátil už za plného světla a za stěračem mě uvítala pozvánka od městské policie, abych se dostavil k prošetření přestupku. Marně jsem přemítal, o jaký přestupek jde, a rozdurděně jsem jel na místní velitelství, abych záležitost vyřídil.

Tady mi ovšem městský policista ve službě vysvětlil, že parkovací místo, na němž jsem stál, nebylo v pořadí páté, ale čtvrté! Na displeji mi ukázal, že prostor za prvním vyhrazeným místem není určen pro parkování, ale jedná se o jakýsi vjezd na chodník, zatímco druhé vyhrazené místo je až za tímto prostorem.

Po povinné lustraci mi policista oznámil, že tento přestupek je ohodnocen částkou až 2 000 korun. Maličko mě potěšil tím, že mi poplatek trochu redukoval, a moje důchodcovská peněženka, průběžně zbídačovaná současnými vládními opatřeními, se neztenčila tak razantně. A navíc mě mírně těší, že mé peníze využije moje město na nějaký smysluplný účel. Je to rozhodně lepší, než kdybych peníze na několikrát věnoval do humanitární sbírky, která bude z třetiny rozkradena zkorumpovanými úředníky. (A že taková existuje, jsme se dověděli z večerního televizního zpravodajství v pátek 20. října.)

Přesto však se nemohu zbavit dojmu, že jsem se chytil do pastičky, která není - zejména v ranním přítmí - tak úplně rozeznatelná. Myslím si, že jsem nebyl první, kdo do pasti spadl, a přimlouval bych se za to, aby správce komunikace před nemocničním pavilonem B vyznačil zmíněný vjezd na chodník třeba šrafováním, nebo nějakou barvou. (Barvu může koupit za mnou věnované peníze.)

Jinak rozhodně nebudu ani posledním, komu musí litoměřický městský policista za poplatek vysvětlovat, co je to parkovací místo, a co je vjezd na chodník.

Jaroslav Malec