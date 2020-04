Sestry v tyto týdny čelí ještě extrémnějšímu tlaku i podmínkám než obvykle. Ze všech sil staví nemocné zpět na nohy – obrazně i doslova. „Právě teď jsou to ale ony a všichni v první linii, kdo potřebují naši pomoc. Karanténní opatření neumožňují poděkovat jim osobně. Proto jsme připravili dobročinnou aktivitu, díky níž je možné sestrám poslat vzkaz, poděkování nebo slova podpory na dálku,“ říká Roman Juráš, předseda představenstva Generali České pojišťovny.

Ta pod záštitou České asociace sester spustila morální i materiální podporu zdravotnickému personálu napříč nemocnicemi v České republice. „Sestry i nelékaři to mají v této době opravdu velmi těžké, dělají přesčasy, aby se zvládli postarat o nemocné. Často se to děje bez přestávek a odpočinku. Nevíme, jak tato situace bude dlouho trvat, proto vítáme jakoukoliv pomoc, která sestřičkám pomůže přečkat toto složité období,“ říká Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

Občerstvení pro sestry

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a také v Nemocnici Litoměřice se v úterý 24. 3. uskutečnila jedna z celé série nemateriálních podpor sestřičkám. Díky spolupráci s Perfect canteen Filipa Sajlera zajistila Generali Česká pojišťovna pro sestřičky zdarma čerstvé občerstvení. Zdravotnický personál tak měl k dispozici celou řadu energeticky nabitých potravin a k dispozici byla i kvalitní káva. To vše při dodržení maximálním bezpečnostních opatření, která aktuální situace s šířením koronaviru vyžaduje.

Stejná podpora už tento týden proběhla v nemocnicích v Kolíně, Olomouci, Praze, Hradci Králové, Ostravě nebo Brně. Příští týden bude pokračovat v dalších městech.

Dosud se v nemocnicích sestrám rozdalo:

Sendviče – 4435 ks

Ovocný koláč – 1500 ks

Koblížky s nugátem či džemem – 1435 ks

Jogurty či tvaroh s granolou a ořechy – 1500 ks

Balená voda – 4435 ks

Coca-cola – 4095 ks

Káva – 340 ks

Morální podpora i na dálku

Webové stránky www.pomahamesestrickam.cz přinášejí možnost podpořit sestřičky také na dálku, a to zasláním vzkazu přímo přes Facebook nebo přes Instagram. Vzkazy z obou sociálních sítí se sejdou společně na výše jmenovaném webu, kde si je sestřičky mohou přečíst. A vzkazy se také budou promítat na obrazovkách vybraných nemocnic v České republice. Možnosti zanechat svůj vzkaz přitom už využila celá řada osobností, jako jsou Leona Machálková, David Koller, Aleš Háma, Pavel Šporcl nebo Matěj Ruppert. A další se přidávají…

Jak může každý zvednout náladu zdravotním sestřičkám i dalšímu personálu? Zaslání vzkazu v textové nebo fotografické podobě či ve videu je snadné:

Stačí napsat veřejný příspěvek na Facebook a přidat k němu označení stránky v podobě @Pomáháme sestřičkám

Na Instagramu pak stačí k fotce přidat hashtag v podobě #pomahamesestrickam

Takto označené vzkazy se automaticky propíší na stránku www.pomahamesestrickam.cz a dostanou se i na zmíněné obrazovky v nemocnicích.

Další možnosti pomoci

Zdravotním sestřičkám je možné usnadnit jejich práci i sérií dalších opatření. Patří mezi ně:

Jen akutní případy

Pomoci lze tak, že každý zváží nutnost vyhledat lékařskou pomoc. Chodit do nemocnice by se v současné situaci mělo pouze tehdy, pokud je to skutečně nutné. Ne všechny případy vyžadují akutní ošetření. Pro zvládnutí současné situace je bezpodmínečně potřebné, aby zdravotnictví nebylo přetížené. Tedy včetně zdravotnického personálu.

Pomozte rodinám sester

Máte v okolí nebo mezi známými nějakou sestru? Určitě bude ráda za jakoukoliv pomoc. Pohlídejte jí děti, pomozte s nákupem nebo jí třeba upečte koláč. Za každou ušetřenou sílu vám bude velmi vděčná. Nebojme se i my přiložit pomocnou ruku.

Honza Marek, Ivana Buriánková

Generali Česká pojišťovna