Ráda bych poděkovala kolektivu z covidového oddělení v nemocnici v Litoměřicích za příkladnou péči o pacienty. Ať už jsou to lékaři, docenti, zdravotní sestry nebo dobrovolníci, jejich nervy bych někdy chtěla mít. Kašlání, rýma, dýchací potíže, průjmy s touto nemocí spojené a s tím i převlékání postelí několikrát denně, nechutenství k jídlu pacientů a snaha něco do nich „dostat“, každá ta dobrá slova a vlídného přemlouvání personálu je neskutečná a to všechno oblečeni ve „skafandru“.