Díky velkému „revolučnímu“ hitu „Ty jsi to Ústí“, který si s ním nadšeně zpívalo i více než osm tisíc diváků na festivalu Labské léto v ústeckém Letním kině , je rebel par excelence. A tak díky této pozitivně kritické písni, upozorňující na většinu věcí, které jsou tu v Ústí špatně, je Petr i „svědomím“ krásného ale šedivého i zaprášeného a čmoudícího, politiky stále dost zanedbaného krajského města.

Zdroj: Youtube

„Některé písničky pro CD byly tutové, věděl jsem, že na té desce prostě být musejí; pár z nich ale hrajeme už třeba čtvrtým rokem. Vznikly hned po mém druhém albu „To nevadí…“ a to už v roce 2018.“ Na druhou stranu si originální muzikant chtěl nechat prostor, aby mohl přes léto 2022 dopsat pár svěžích novinek. Z nich vybere ty, jimiž ještě zbylé kousky doplní.

Plán byl: „Už před rokem jsme si s Jiřím Maškem, se kterým jsem točil obě předchozí decky, plánoval, že třetí album vyjde v lednu 2023. Zatím tedy jedeme podle plánu… Aktuálně jsem ubytován u kamaráda v Jizerských horách v Chatě pod Bukovcem. Mám super podmínky, můžu tu psát i tvořit. Takže jsem si teď dal soustředění o sebe, užívám si to, pracuji na tom pro mě nejdůležitějším. Prozradím, že deska se ponese ve znamení stylu "zpátky k písničkářství", bude mít jednoduchá hudební aranžmá, postavená na akordeonu i kytaře. Také se ponese v původním smyslu slova písničkář, hlavně angažovanějších písní či minimálně těch rýpavých,“ směje se Petr.

Zdroj: Youtube

Hraní v Litoměřicích na Tržnici Felixe Holzmanna na akci „Města čtou“ bude pro něj zajímavé. „Ostatně, jako vždy můj koncert v severních Čechách. Bude to víc písničkářské; hlavně tam vystoupím čerstvě s úplně novým hudebním nástrojem. Užívám si na něj jinak, než za posledních devět let, co jsem se objevil na hudební scéně. Můj nový nástroj je jakási obdoba cajunu, jen je elektronický. A vlastně mi teď došlo, že to bude vůbec má první akce v mém jubilejním 10. roce koncertování, tak věřím, že vyjde i pěkné počasí. Těším se a zvu na koncert všechny litoměřické i návštěvníky z okolí,“ řekl Litoměřickému deníku Petr Lüftner, jedna z ústeckých hudebních nadějí. Snad o něm a jeho nadané i pěkné sestře Elišce, ústecké Edith Piaf, ještě mnoho dobrého uslyšíme.

Radek Strnad