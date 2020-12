Navíc bylo zajištěno, aby k podobným sbližováním již nikdy nedocházelo. Další události související s 1. světovou válkou Slova dobrého vojáka Švejka: "Nestřílejte, jsou tu lidi!" Švejk humorným způsobem poukazoval na nesmyslnost války. Český herec Svatopluk Beneš, který hrál ve filmu se Švejkem nadporučíka Lukáše, se narodil 24. 2. 1918 (součet 27). Jaroslav Hašek, který Švejka napsal, se narodil 30. 4. 1883 (součet 27). Zatímco ve světě stále ještě zuřila 1. světová válka, v Rusku se odehrála Velká říjnová socialistická revolluce. Bylo to 7. 11. 1917 (součet 27).

Číslo 27 a symboly naší země Na konci lipové aleje, vlevo od silnice, která vede z obce Rovné pod posvátnou energetickou horu Říp, je umístěno elektrozařízení s číselným označením R27 (přiložená fotografie). Ze sedmadvaceti bodů můžeme například vytvořit srdce, nebo českou vlajku (přiložené obrázky). Tvarový zářič HOJNOST, který má registrovanou ochrannou známku (na fotografii je obrazec z 27 těchto zářičů), generuje nejen kvalitu hojnosti materiální, ale i hojnost citového života, emocionálních projevů, bohatého myšlení a všeobecného rozvoje člověka. Na dalších obrázcích je možné vidět svícny ze sedmadvaceti svíček, srdce ze sedmadvaceti lahví medoviny, nebo šestihranných čokolád, či ze stejných čokolád vytvořenou českou vlajku, kde jednotlivé barvy jsou symbolizovány modrými borůvkami, červenými jahodami a bílými lískovými oříšky. Na tvorbě tzv. spirálového projektu hojnosti se nyní aktivně podílí v různých oborech lidské činnosti 9 lidí. Další informace nás můžou nasměrovat.

Informace a přiložené obrázky nám ukazují, že číslo 27 nám může pomoci vykonat mnoho dobra a že zasahuje do lidských dějin. Na druhou stranu, když číslo 27 použijeme nesprávně, má to negativní dopad. Záleží tedy na nás, na jednotlivých lidech, kterou cestu si zvolíme. Jak číslo 27 souvisí s 2. světovou válkou Po ukončení 2. světové války zmizelo v šesti letadlech 27 mužů v Bermudském trojúhelníku. Bylo to 5. 12. 1945 (součet 27).

Na dvou obrázcích vidíme výtvarné zpracování myšlenky tzv. OVSA MÍRU, kde se můžeme slovní hříčkou bavit O VESMÍRU, nebo můžeme zjara vysévat OVES MÍRU. Film OVES MÍRU autorky Aleny Krejčové získal několik ocenění. Zábava, drogy a smrt Americký film, KLUB 54 (2x27), byl natočen roku 1998 (součet 27). V 80. letech se diskotéka na 54. ulici na Manhattanu stala centrem nočního života New Yorku. Parta mladých lidí prožívá nonstop párty - lásku, naděje, vzestupy i pády svých životů v rytmu diskotéky, pod zářivými světly klubu 54. (zdroj: ČSFD). KLUB 27 je mezi fanoušky označována skupina vlivných rockových a bluesových hudebníků, jejichž život skončil neočekávaně v sedmadvaceti letech. Příčiny jejich úmrtí byly v některých případech poněkud záhadné. Dalším pojítkem mezi členy klubu bylo časté užívání drog, které bylo se všemi úmrtími více či méně spojeno (zdroj: Wikipedia). Číslo 27 jako kdyby se nesnášelo se zneužíváním drog a divokou nespoutanou zábavou.

Od 1. února 2020 má Evropská unie díky brexitu 27 členských zemí. Světový byznys Jedna významná světová firma začala zjara 2020 nabízet svým českým zákazníkům možnost věnovat příspěvek 27 Kč na boj s koronavirem. Zajímavé dny v nejbližší minulosti a budoucnosti V pátek 29.9.2023 bude měsíční úplněk a je to první datum po čtyřech letech, které dává v součtu 27. Naposledy bylo datum se součtem 27 v úterý 24.9.2019. Zajímavá je kombinace měsíčního úplňku, úplného zatmění měsíce a datumového součtu 27. V posledních letech byly takové události dvě. Na svatého Václava v pondělí 28.9.2015 a v pátek 27.7.2018. Rouškovné (utratit či investovat?) Prosincové rouškovné pro důchodce šikovné. Zamysli se, chvíli stůj, svůj příspěvek investuj! Jak slíbil vánoční sobek, v lednu získáš trojnásobek. Co dál - tento článek není návodem, co přesně bychom měli či neměli dělat. Jedná se pouze o výzkum důležitých událostí lidských dějin, ve kterých hraje svoji roli číslo 27.

Pavel Hlušička