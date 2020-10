Letos bylo 6 takzvaných šestkových měsíčních úplňků (konečný součet čísel datumu dává číslo 6). Jarní nouzový stav trval 66 dní. Na šestkový úplněk bylo českému premiérovi 66 let.

Číslo 27. | Foto: Archiv

Prezidentu Miloši Zemanovi byl vsazen do ruky titanový hřeb, v nemocnici pobyl 5 dní a konečný součet dat všech pěti dní dává šestku. Titan je tvrdý a mimořádně odolný kov, jehož tvrdost (podle Mohsovy stupnice) je na stupni číslo 6. Obě data letošních krajských voleb dávají v konečném součtu také šestku. První den voleb se konal následující den po posledním šestkovém úplňku. Šestka se nám nakonec obrací v devítku hned po krajských volbách, tedy 4. října 2020, kdy měl svátek František. Jeden z významů tohoto jména je „svobodný muž“ a takzvané devítkové datum zase symbolizuje završení, zakončení a naplnění. Za povšimnutí stojí i to, že podzimní nouzový stav byl vyhlášen hned po Františkově svátku, tedy od 5. října a toto datum dává v konečném součtu jedničku, tedy nový začátek. Víkend od 9. do 11. října byl ve znamení druhého kola senátních voleb a byl završen svátkem premiéra Andreje Babiše. Navíc součet všech tří dat tohoto víkendu dává číslo 27, které symbolizuje „žezlo“. Vypovídá o autoritě a moci, je to číslo karmické odměny. Toto číslo v sobě nese harmonii, odvahu a zaručuje, že budou vaše snahy zhodnoceny.