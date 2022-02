Zdroj: Youtube

Jak se do akce zapojit? Do akce se můžete zapojit několika způsoby. Přispět můžete do pokladniček, které budou u vchodů ZS Ivana Hlinky, přispět libovolnou částku skrze QR kód nebo na sbírkový účet 500055892/0800. Hráči na rozbruslení nastoupí se speciálním doplňkem, helmou vzor čupřina a odehrají první třetinu ve speciálních dresech, které po utkání poputují do aukce. Pomoci můžete i zakoupením virtuální vstupenky na Zimní stadion Ivana Hlinky.

Komu budeme pomáhat?

Zapojením se do akce Vlasatý zápas podpoříte čtrnáctiletou Elišku Valentovou, která prochází onkologickou léčbou. Celý výtěžek poputuje spolku Nové háro, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům, kteří přišli o své vlasy z důvodu chemoterapie. Vybrané prostředky pomohou Elišce i dalším nemocným dětem k nové paruce z pravých vlasů, aby mohly důstojně projít onkologickou léčbou. Cena výroby jedné paruky je 25 tisíc korun.

Hledáme dárce vlasů pro výrobu paruky

Darovat můžete i své minimálně třicet centimetrů dlouhé a nebarvené vlasy. Zdarma vás ostříhají profesionální kadeřnice Salon Marta Moravcová a SPA Teplice Jessiky Šlégrové. Ozvěte se na email: weber@hcverva.cz a napište své jméno, příjmení, věk a telefonní číslo. Navíc všichni dárci dostanou jako odměnu možnost sledovat celé utkání z VIP prostor Ivana Hlinky.

Patronem zápasu je Martin Hofmann a akci podpořili i další známé osobnosti. Vlasatý zápas podpoří také hlas dokumentu Cheza je jen jedna.

