Pavel Straka ze vzdělávacího oddělení Památníku Terezín k letošnímu tématu dodává: „V letošních pracích by se měli soutěžící zamyslet nad otázkami, zdali neměla výtvarná tvorba i jiný význam než zachycení svědectví. Třeba i pro děti ve francouzském Izieu, jež zde žily v odloučení od svých rodičů, než je nacisté deportovali do Osvětimi. Nemá tento význam i dnes?“

Jeho kolega ze vzdělávacího oddělení Jan Kaňa k tomu pro zájemce doplňuje: „Výtvarné či literární práce musí soutěžící vytvořit v rámci zamyšlení nad výše uvedenými otázkami a následně nám je zašle na naši adresu. Soutěžící mají možnost volby jakékoliv umělecké formy či techniky, ale i otázek, nutná je však spojitost s vyhlášeným tématem“.

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 přechází předsednictví v Radě EU z Francie na Českou republiku, proběhne výtvarná soutěž bilaterálně, a to ve spolupráci s Memorial de la Shoah v Paříži. Do účasti v literární soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť z České republiky, výtvarné soutěže se pak může účastnit také mládež z Francie, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 8. dubna 2022. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 9. června 2022 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Z vítězných českých i francouzských prací výtvarné soutěže bude vytvořena putovní výstava, která bude instalována v České republice i Francii.

Další informace a podmínky soutěže jsou k dispozici na webu Památníku Terezín v sekci Vzdělávání.

Stanislav Lada