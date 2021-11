Památník Terezín plánuje na listopad několik akcí, kterými připomene letošní 80. výročí vzniku ghetta Terezín.

Terezínská Pevnost. | Foto: Archiv Deníku

Připomínání bude směřovat zejména k 24. listopadu, kdy to bude na den přesně 80 let od příjezdu prvního transportu do tehdy nově vzniklého židovského ghetta v Terezíně. Na tento den bychom chtěli širokou veřejnost co nejsrdečněji pozvat na symbolický Pochod živých, který se uskuteční od 16:00 od nádražní budovy v Bohušovicích nad Ohří do Terezína, po stopách tehdejších prvních vězňů terezínského ghetta.