5. června 2021 jsem byla pozvána, tak jako ostatní bývalí zaměstnanci, na oslavu 20. výročí otevření hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích.

Hospic sv. Štěpána | Foto: Hospic sv. Štěpána

Od mého odchodu do důchodu v r. 2007 se do hospice několikrát do roka vracím, ale vzhledem ke koronavirové situaci byla moje návštěva tentokrát o mnoho měsíců odložena, a proto jsem pozvání přijala s velkou radostí a vděčností. Program tohoto slavnostního odpoledne začínal děkovnou mší v katedrále Sv. Štěpána. Bylo dojemné a pro mne nečekané, že se jí aktivně účastnila ředitelka, dříve vrchní sestra hospice, Mgr. Monika Marková, která svým vroucím zpěvem oslavila 20 let trvání hospice.