20. výročí založení naší oblasti v Ústeckém kraji jsme 1. listopadu oslavili společně s našimi partnery v prostorách Kávy s párou v Litoměřicích.

Naděje slavila. Na snímku oblastní ředitelka organizace Michaela Lutišanová. | Foto: Tomáš Mühlbach/se svolením Naděje

První pobočku jsme otevřeli právě v Litoměřicích v roce 2003. Dnes již poskytujeme pomoc v sedmi městech regionu a ročně podpoříme více než tisíc lidí. Rozvoj naší organizace ve prospěch osob v nouzi by nebyl možný bez partnerů a podporovatelů, které jsme rádi ocenili za dlouholetou spolupráci a předali jim děkovné medaile.

Pozvání na slavnost přijali a ocenění obdrželi zástupci Ústeckého kraje, měst Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Kadaně, Potravinové banky v Ústeckém kraji, Potravinové banky Džbánsko, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadačního fondu Kalich, společnosti Mondi Štětí a sdružení Terezín - město změny.

Setkání, které proběhlo v přátelské a komorní atmosféře, zahájil bývalý farář a politik Zdeněk Bárta svou řečí o důležitosti pomoci potřebným. Následně přítomné přivítali ústřední ředitel Naděje Jan Vaněček a naše oblastní ředitelka Michaela Lutišanová. Ta ve svém projevu zdůraznila důležitost silných partnerství s pozvanými hosty: „Bez vás by to nešlo, poskytujete nám finanční, materiální a hmotnou pomoc. Můžeme se na vás spolehnout. Dnes vám za to chceme poděkovat.“

