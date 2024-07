Obec Předonín se nachází v bývalém okrese Roudnice nad Labem (dnes Litoměřice), pod památnou horou Říp. Sbor dobrovolných hasičů tam byl založen 1. srpna 1909. Jako jednomu z mála sborů se podařilo zachovat pamětní zakládací listinu se vznikem sboru a zapsáním do župy Podřipské číslo 38.

Prvním starostou se stal Václav Šesták, velitelem Josef Novák, náměstkem Jan Jonák, jednatelem Václav Strádal ml., pokladníkem František Měšťák, dozorcem náčiní se stal Josef Zimák a ve výboru dále působil Josef Abrt, Josef Knotek a Václav Pokorný. Starostou obce v té době byl Václav Pech.

Kromě hašení požárů sbor také pořádal kulturní akce. Mezi ně patřily plesy, koncerty, mikulášské zábavy, divadelní představení a dětské karnevaly. V roce 1935 byla při sboru vytvořena žákovská družina.

Svou činnost sbor přerušil jen v průběhu světových válek. V první světové válce z důvodu mobilizace a ve druhé byla činnost výrazně omezena.

Po druhé světové válce byla činnost sboru značně oslabena a nadšení a ochotu pro zachování sboru udržovali jen starší členové. Mezi lety 1965 – 1967 byla vybudována nová požární zbrojnice, jejíž základní kámen položil Mj. Černý. V následujících letech se vše obrací znovu k lepšímu a u členů se projevuje větší zájem o požární ochranu. Většina členů se ráda scházela. Při těchto schůzích si naši mladí členové založili nové soutěžní družstvo. Od té doby se účastnili soutěží a námětových cvičení. Soutěží se později začali zúčastňovat i mladí požárníci.

V současnosti se členové stále rádi scházejí v hasičárně a neomrzelo je ani soutěžení. Na soutěžích mají zastoupení ve všech kategoriích od plamínků (přípravky) až po veterány. Pořádají různé kulturní akce, zúčastňují se brigád jak pro sbor tak i pro obec. Sbor zkrátka žije.

Letošních oslav 115. výročí založení se zúčastnil Jindřich Konfršt ze sboru z Bechlína, za Podřipskou župu přijal pozvání Josef Nitra, rovněž Luboš Šťastný ze sboru z Libkovic pod Řípem.

Již v dopoledních hodinách započaly poslední přípravy. Byly postaveny stany, připraveny zábavné aktivity pro děti – džberovka, kuželky, střelba lukem, hod míčkem na terč. Byla vystavena historická technika – koňka, motorové stříkačky. Na zbrojnici byl vyvěšen prapor sboru, instalována výstava získaných pohárů a medailí.

Pro zájemce byly na sále na obecním úřadě vystaveny kroniky, směrnice, fotografie a získané diplomy. Bylo promítáno video z historie sboru.

I v současné době se členové sboru věnují práci nejen v oblasti požární ochrany, ale i v kulturní oblasti. Pořádají masopusty, pálení čarodějnic a jiné společenské akce, dále již zmíněné soutěže mládeže i dospělých. Sami se aktivně snaží zapojovat do soutěžní činnosti. Pravidelně se zúčastňují Podřipské hasičské ligy, Krušnohorské ligy, zapojují se do soutěží pořádaných okresem a to jak dospělí, tak děti v plamínku a ve hře Plamen. Ani dorostenci nezaostávají.

Tomáš Dvořák

starosta SDH Předonín