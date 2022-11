Videoklipem k pestré zajímavé skladbě „Proces“ pražský hudebník a filosof Ondřej Galuška ohlašuje vydání své desky. Autora při vzniku písně inspiroval sám Franz Kafka. Kultovní spisovatel si proto s Galuškou i severočeským hudebníkem Jakubem Königem zahrál i v kafkovském klipu, který připravil s výtvarníkem Adamem Pavlem. Originální nové album „Stručný úvod do filosofie marnosti“ vyšlo 30. září u vydavatelství Tranzistor. Hudebník známý z eggnoise i The Odd Gifts tak vydal novou, poprvé česky zpívanou sólo desku. Singl Proces, v němž jako zpěvák hostuje i svéráz i strašidlo Jakub König, je volně inspirován příběhem ze slavného románu Franze Kafky. „Odkazuji ke známému příměru Před zákonem. Na podobenství o muži z venkova, kterého dveřník nepustí dál, ač - jak se dozvíme na konci - byl tento vchod určen jen pro něj,“ říká Ondřej Galuška. „To podobenství představuje jedno z nejhutnějších, nejkondenzovanějších literárních vyjádření marnosti i promarněné šance,“ dodává.

Textový odkaz na Kafku byl důvodem k tomu, že tvůrci při výrobě videa sáhli i po Kafkově snímku, který se jim podařilo rozhýbat, aby vyslovovala text písně. Stejně rozpohybovali i fotky Galušky a Königa. Jejich kombinací vznikají znepokojivé až hororové hybridní postavy, přízraky. Ke světě Kafky by mohla odkazovat i instrumentace skladby s mechanicky repetitivními marimbami i apokalyptickými pozouny.

Interpretovat téma skladby lze i optikou umělce a jeho úzkosti z reakce kritiků a publika. „Je to jedno, co tě baví. …Tady ti to znechuí, na to je tu

spoleh, tady ti to posoudí, všude jsi na doslech… Voni vědí…, jak si tě nastrojit, jak sluší ponížení…“ zpívá Galuška v písni „Proces“.

Zastřešující tématem alba, které Galuška poprvé nazpíval celé v češtině, je marnost, pomíjivost, krize všeho druhu i melancholický humor. Má 10 písní, na jejichž zvuku i formě se podílel producent Jonatán Pastirčák (Pjoni, Isama Zing) i zvukoví mistři Ondřej Ježek a Derek Saxenmeyer. Autora na desce doprovází skupina The Odd Gifts. Na bicí i perkuse včetně kovových barelů hraje Michael Nosek. Na baskytary a kontrabas Jaryn Janek, na kytary Jan Mizler a Ondřej Galuška, jenž s Filipem Jiskrou hraje i na pozoun.

Jako hosté na desce baví James Harries, Bára Zmeková, Jakub König i Ondra Kopička. Různorodá hudba sahá od indie-folku po minimalismus a elektro noise. Zvuk ozvláštnilo užití marimby Radka Doležala a preparovaného piana Vojtěcha Procházky.

Album Stručný úvod do filosofie marnosti vychází 30. září 2022 u Tranzistoru. V zimě vyjde i stejnojmenná kniha, která je filosofickým zpracováním tématu marnosti a rozpracovává mnoho motivů z písní na desce. Novou nahrávku Galuška a The Odd Gifts představí 12. října v Brně ve Staré Pekárně. Následně se chystá také do Olomouce (13. října), Opavy (14. října), Úštěku (27. října), Plzně (5. listopadu) i Prahy (22. listopadu). Desku slavnostně pokřtí až 12. ledna 2023 v pražské Malostranské besedě, kde zahrají rovněž jeho skupina eggnoise i Kittchen, Ondřejův spolupracovník na novém albu.

Ondřej Galuška je hudebník i filosof. S kapelou eggnoise tčil 4 kritiky ceněná alba (nominace na Anděla, ocenění Just Plain Folks Music Awards), se svým sólo projektem The Odd Gifts dvě. Je i spoluautorem soundtracku k filmu Jana Hřebejka „Svatá čtveřice“. Jeho verze písně „Tea and Crumpets“ vyšla na albu „Bazarem proměn: A Tribute to Vladimír Mišík“. V roce 2015 mu v nakladatelství TOGGA vyšla kniha „Tělo hudby“, hudebně-filosofická práce koncipovaná pro širší čtenářstvo zajímající se o hudbu. V roce 2021 vydal experimentální CD „Ligeticitations“ na labelu Ma Records. Píše hudbu pro divadelní soubor Taneční studio Light a vydal desku pro děti „Krev není voda“.

