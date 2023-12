Vedení Krajské zdravotní oceňuje věrné zaměstnance v Nemocnici Litoměřice

Čtenář reportér

Více než padesát let práce v jedné nemocnici. To je jistě důvod nejen k ohlédnutí, ale i k poděkování zaměstnancům, kteří tuto úctyhodnou metu překročili. V Nemocnici Litoměřice je to také Marcela Ženklová z ambulance pohotovostní péče, které se 5. prosince dostalo ocenění od vedení nemocnice a Krajské zdravotní. Jejich zástupci zde nedávno poděkovali za věrnost jedinému zdravotnickému zařízení i lékaři Milanu Zbořilovi a sestře Růženě Hanuskové, oběma z interního oddělení.

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance v Nemocnici Litoměřice | Foto: se svolením Krajské zdravotní

Paní Marcela Ženklová pracuje v litoměřické nemocnici více než 57 let – od 15. 7. 1966, v současné době na dětsképohotovosti. „Práce s dětskými pacienty byl můj sem. Proto jsem byla moc ráda, že jsem se dostala ke studiu oboru dětská sestra na střední zdravotnickou školu v Teplicích. Po škole jsem nastoupila na dětské lůžkové oddělení v litoměřické nemocnici. Později jsem působila ve vedení nemocnice, ale na dětské jsem se nakonec vrátila. S mladšími kolegy si velmi rozumím, konec konců mezi mladými lidmi se pohybuji stále, z rodin od mých dvou dětí mám i dva pravnuky. Dělají mi radost, stejně jako práce. Proto se ráda do ordinace vracím,“ prozradila o sobě. Lékař litoměřické nemocnice Milan Zbořil dostal ocenění za desítky let své práce „Velice si vážím kolegů, kteří zasvětili svůj profesní život litoměřické nemocnici a stále předávají zkušenosti svým mladším spolupracovníkům. Za svůj neutuchající zájem nadále nám pomáhat v péči o pacienty mají mou úctu. Těší mě, že mohu paní Ženklové takto za její práci poděkovat,“ uvedl ředitel Nemocnice Litoměřice Vladimír Kestřánek. Petra Roubíčková

