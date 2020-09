„Jádrem souboru, který čítá více než čtyři desítky obrazů, jsou práce dnes již již nežijící malířky a spisovatelky Getrudy Gruberové- Goepfertové, původem z Vysočiny, významné rosenheimské osobnosti. Doplní je obrazy současných bavorských umělců Alfonse Röckla a Petera Pusche,“ říká litoměřická rodačka Anita Roun, která v Rosenheimu žije od roku 1968. (Dříve narozeným Litoměřičanům jistě nebude neznámé jméno jejího manžela, stavaře Josefa Rouna, který hrával basketbal za Slavoj Litoměřice. „Beppo“, který zemřel v roce 2003, se angažoval jako hráč a posléze trenér i v rosenheimském basketbalovém klubu.-).

Jak dodává paní Anita, která je iniciátorkou „Setkání obrazů“ , výstava navazuje na stejnojmenné německo-české výměnné výstavy. První byla už před sedmi lety v Galerii Betlémské kaple v Praze, později se v Kleine Werkraumgalerie v Rosenheimu představili čeští výtvarníci. Tam se také v roce 2017 uskutečnila retrospektivní výstava známého českého umělce Bohuslava Reynka.

Litoměřické „Setkání obrazů – Treffpunkt der Bilder“ potrvá na hradě až do 30. září, výstava bude přístupná každý den od 8 do 17 hodin, o nedělích pak od 10 do 17 h.

