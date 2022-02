Ta trať se může líbit lidem, kterých se bytostně netýká. A chtěl bych poznat člověka, který pojede denně z Brna do Prahy pracovat. Hodinu vlakem a kolik hodin po Praze a Brně, než dojede do práce. A to samé zpět. To by se mohlo líbit jen tomu, kdo bydlí a pracuje na nádraží. Těch argumentů proti VRT na některých tratích je hodně a můžete se s nimi seznámit.

Jiří Kozel, Lounky