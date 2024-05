Ve středu 29. května v 17 hodin bude v sále městské knihovny v Lovosicích slavnostně zahájena výstava digitálních ilustrací z cyklu Hvězdná záře umělkyně Natali Santini. Jedná se o 10. jubilejní výstavu této talentované autorky, která svými neobvyklými pracemi dokáže oslovit publikum všech věkových kategorií.

Umělkyně Natali Santini a Ludmila Santini | Foto: Martin Knopp

Tématem expozice je všudypřítomná zář, kterou lze vnímat v nejšťastnějších momentech života i v jeho nejtemnějších chvílích. Společným jednotícím prvkem všech vystavovaných děl je čistý a jedinečný styl, který citlivě propojuje realismus s grafickými prvky, a to s důrazem na barevnou harmonii a promyšlený vizuální kontrast. Symboliku hvězdné záře použila mladá výtvarnice k vyjádření různých emocí, atmosfér a témat.

Hudebním hostem vernisáže bude mezinárodně proslulá skladatelka a koncertní klavíristka Ludmila Santini, jejíž skladby se vyznačují silnou melodií, emotivní hloubkou, popovými vlivy a klasickou elegancí.

Posluchači uslyší, kromě jiného, živé provedení autorské skladby Where the Light Begins, ve které vznik světla symbolizuje inspiraci, počátek nového tvůrčího procesu a následný moment osvícení, kdy umělec nachází další směr nebo hlubší význam ve své tvorbě.

Ludmila Santini žila, tvořila a koncertovala několik let ve Švédsku, kde spolupracovala s řadou předních osobností tamní hudební scény. Za všechny lze jmenovat saxofonistu a leadera XL Big Bandu Berndta Sjörgena a zpěvačku Elin Svensson, zakladatelku vokální skupiny GET UP Soul Choir, která doprovází švédské populární hvězdy Petera Jöbacka, Zaru Larsson a Sannu Nielsen.

Přijďte i vy, s rodinou nebo přáteli, strávit příjemný podvečer v inspirativních prostorách secesní budovy, který se ponese v příjemné a přátelské atmosféře.

