V neděli 14. února proběhne náhradní 47. zimní přechod Dlouhého vrchu. Doporučujeme náhradně (bez použití autobusů) a při dodržování všech současných epidemiologických nařízení individuální trasu 9 km: Litoměřice - Skalice -Žitenice - Litoměřice.

Navrhovaná trasa: vydejte se po červené turistické značce, která začíná u pokratických závor. Ve Skalici za dětským hřištěm odbočíte mimo značku vpravo na hlavní silnici a po 800 metrech navážete na modrou turistickou značku. Ta vás dovede kolem školy a kostelu do Žitenic. Tam bude možnost si před hospůdkou U Ládi od 11 hod. vyzvednout účastnický pamětní list. Dále je možnost pokračovat po modré turistické značce kolem Kočky a Mostky do Litoměřic. Druhá možnost je odjet busem či přímo po chodníku do Litoměřic.

Doporučení: turistické hůky a nesmeky s sebou.



Zve KČT Litoměřice

Jana Wünschová, předsedkyně KČT