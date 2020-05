Nadměrný náklad míří do Lovosic, energetici zajišťují průjezd pod vedením

Od firmy Doosan Power v Plzni vyjel včera 5. 5. ve 20.00 hodin nadměrný náklad o délce soupravy 45 m, šířce 5,3 metrů a výšce 5,75 metrů. Souprava urazí na své cestě do cíle více než 175 kilometrů. Nadměr vezoucí turbínu váží přes 243 tun a do Lovosic do přístavu by měl dorazit 7. 5. ve 3:30 ráno. Technici společnosti ČEZ Distribuce byli požádáni o uvolnění trasy, na některých místech je nutné zajistit průjezd pod vedením vysokého a nízkého napětí.

Nadměrný náklad. | Foto: ČEZ