V případě potřeby vyjednáváme s úřady, věřiteli, exekutory, insolvenčními správci nebo soudy.Dluhová poradna NADĚJE získala od Ministerstva spravedlnosti České republiky akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, nabízíme tak komplexní služby v této oblasti. Kromě sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, pomáháme při zajištění potřebných dokumentů k sepsání návrhu. Jenom v roce 2021 jsme poslali na soudy 35 insolvenčních návrhů. Co je důležité, všechny naše služby jsou poskytovány zcela zdarma.

Na pracovníka poradny je možné se obrátit v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00, ve středu od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 15:00 s přestávkou od 12:00 do 13:00. Dluhovou poradnu Naděje ve Štětí najdete na adrese U Tržnice 701 v prvním patře.