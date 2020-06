„Hodně jsme v době vrcholu epidemie koronaviru přemýšlely s kolegyněmi o bezkontaktní letní akci pro děti,“ říká vedoucí litoměřické Sociálně aktivizační služby organizace Naděje Lucie Putnová.

Naděje pořádá letní fotografickou soutěž. | Foto: Naděje

Pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nakonec dospěly k nápadu zorganizovat letní fotografickou soutěž pro děti a mládež od 6 do 18 let na téma „Když jdu ven“. Potenciální účastníky soutěže vyzývají, aby se vyfotili, jak venku tráví svůj volný čas, a to ať už s kamarády nebo sami.