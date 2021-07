Nadace Partnerství věnuje finance na výsadbu stromů

Grantový program Nadace partnerství se v letošním roce rozšíří. Celkově na podporu dobrovolných sazečů poputuje 2,5 milionu korun. Více stromů poroste díky značce Nespresso, která se stala dlouhodobým partnerem iniciativy Sázíme budoucnost. Do podpory podzimních výsadeb vloží 1 milion Kč. Lidé mohou na své projekty získat od 10 do 60 tisíc korun, Nadace Partnerství tak v sázení podpoří nejméně 41 až 250 komunit. Žádat lze do konce července na stránkách

Strom, ilustrační snímek. | Foto: Archiv Strom roku