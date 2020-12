Mladí lidé ve věku 13 – 24 let v něm plní výzvy ve 4 oblastech – rozvoj talentu, sport, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Své výzvy plní ve 3 úrovních – bronzová, stříbrná, zlatá, které se liší délkou plnění (6 – 18 měsíců) a věkem, jehož dovršení je podmínkou vstupu do úrovně.

Za úspěšné splnění cílů získávají prestižní ocenění – Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu.

ZŠ Štětí Ostrovní je v programu DOFE zapojena již od roku 2016.

V letošním roce v našem Místním centru DOFE svou úroveň ukončili 3 účastníci.

Eva Lonská a Tomáš Bubeníček získali Stříbrnou cenu vévody z Edinburghu,

Zdroj: ZŠ OstrovníAlena Lonská získala Zlatou cenu vévody z Edinburghu. Pro plnění programu si vybrali zajímavé a náročné výzvy. Tomáš se věnoval sportovnímu rybolovu a rybolovné technice, hrál na kytaru a pomáhal učiteli při distanční výuce. Eva pracovala na zvýšení své fyzické zdatnosti, věnovala se herectví a pomáhala s vedením chovatelského kroužku. Alena vyráběla šperky a módní doplňky z korálků, trénovala historický šerm a kaskadérství a vedla chovatelský kroužek. Jako rezidenční projekt si zvolila dětský florbalový tábor. Všichni společně pak vyrazili na dobrodružnou expedici. Jejím cílem bylo „Zkoumání biodiverzity ryb Polabí a základní tábornické dovednosti“.

Vyvrcholením programu je tradičně Ceremonie, při které úspěšným absolventům předávají certifikáty a odznaky významné osobnosti. Letošní pandemie COVID 19 však tuto tradici změnila. Ocenění absolventům do jejich Místních center rozvezli zástupci Národní kanceláře DOFE v ČR v rámci akce „DOFE jede za Vámi“. Na naší škole proběhlo předání 11.prosince 2020. Za dodržení přísných hygienických opatření své certifikáty převzali absolventi z rukou Michala Ježe, programového ředitele DOFE v ČR a PhDr. Jiřího Šlégla,Ph.D., ředitele školy. O gratulace a projevy významných osobností však letošní absolventi nepřišli.

16. prosince 2020 proběhla První DOFE online ceremonie. 400 bronzových, 150 stříbrných a 75 zlatých. Tolik oceněných letos bylo!

Ceremonii moderoval Zdeněk Piškula, který ve studiu i online přivítal mnoho významných hostů. Byli mezi nimi známé české a slovenské osobnosti, patroni programu, podporovatelé, zástupci generálních partnerů. Například lyžařka Šárka Strachová, snowboardistka Šárka Pančochová, moderátorka Lejla Abassová, vědec Michael Londesborough, ilustrátorka a designérka Zuzana Bahulová, ředitelka Google v ČR Taťána le Moigne, youtuber Karel Kovář/Kovy, britský velvyslanec v Praze Nick Archer, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga , Generální tajemník celosvětové nadace DOFE John May, zástupci společností ČEZ, GasNet, Wood & company, Cognito, SAP a řada dalších. Ocenili houževnatost, vytrvalost, cílevědomost, odhodlání a sociální cítění absolventů.

Součástí ceremonie byly také příběhy, fotografie a videa účastníků, kvíz pro diváky a vystoupení hudební skupiny Robin Mood.

Nejočekávanější bylo vystoupení Jeho královské Výsosti prince Edwarda, hraběte z Wessexu. Sám je absolventem Zlaté ceny vévody z Edinburghu. Pogratuloval všem absolventům k úspěchu a ocenil to, že se postavili výzvám, u nichž si dopředu nebyli jisti, zda je dokážou překonat.

Podle prince Edwarda má každá úroveň své výzvy: bronzová – je první a největší zkouškou, stříbrná – je prostřední, je dalším krokem a vyžaduje tedy vytrvalost a zlatá – vyžaduje vše – oddanost, odolnost, vytrvalost a představivost. Řekl, že by všichni měli být pyšní na to, co dokázali. Věří, že program pro ně byl přínosem a oni budou přínosem pro své okolí. Doufá, že pokud absolvovali bronzovou či stříbrnou úroveň, jsou motivováni k pokračování. Zlatým absolventům vzkázal, že dokázali něco, o čem se ostatním jen sní. Měli by na sebe být pyšní a kráčet hrdě. Bravo!

Ke všem gratulacím se připojujeme . Jsme na Vás pyšní. Na to, že jste se postavili výzvám, překonali problémy, které přišly a nevzdali jste to. Přišli jste na to, že heslo DOFE „Má to cenu“ opravdu platí.

Děkujeme a gratulujeme!

PhDr. Alena Lonská, Koordinátorka MC DOFE, ZŠ Štětí Ostrovní