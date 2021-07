Radioaktivní záření nesouvisí pouze s jadernými zařízeními nebo léčebnými metodami, jak si mnozí myslí. Přírodní záření se vyskytuje všude kolem nás. O tom se přesvědčili žáci a žákyně Základní školy dr. M. Tyrše v Děčíně při setkání s energetickou odbornicí Ing. Alžbětou Bednářovou ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Lektorka Bednářová při pokusu s radiometrem, kterému se mezi energetiky přezdívá "žehlička". | Foto: Tomáš Hejl

Během interaktivní přednášky Energie – budoucnost lidstva si vyzkoušeli měření radioaktivity okolního prostředí a přenosný radiometr bzučel i v blízkosti lidského těla. „Všichni se navzájem tak trochu ozařujeme,“ komentoval to s nadsázkou Tomáš Hejl z agentury, která besedy pořádá. Praktické dokazování bylo zpestřením programu, v němž lektorka představila jednotlivé zdroje energie včetně jejich kladů, záporů a způsobu využití a seznámila posluchače s technickými řešeními i ekologickými dopady výroby energie. Diskutovalo se také o možnostech úspor elektřiny nebo o tom, co nedostatek zdrojů a rostoucí spotřeba energie znamená pro budoucnost lidstva. Chlapci a děvčata zároveň využili možnost otevřené diskuze. Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již 21. rokem a doposud se jich zúčastnilo více než 265 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let.