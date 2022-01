Je tu nový rok a s ním i další nové příležitosti. Chcete zůstat ve starých vyjetých kolejích, nebo se chcete zase posunout o něco dále ve svém životě, nebo třeba úplně někam jinam? Pak přijďte a buďte součástí Projektu hojnosti s Veronikou Petrovou a Pavlem Hlušičkou. Pavel je rozený autista a Veronika zase koučka a tak trochu komediantka. Skvělé spojení pro příjemný, zábavný večer s besedou a vzdělávací odpoledne další den. Můžete se těšit na setkání s dalšími lidmi a podnikateli, networking, tedy propojování lidí mezi sebou, besedu o číslech a rozhovor s Pavlem Hlušičkou. Můžete se také těšit na Pět tibeťanů. Ne, nepřijedou z Tibetu, ale Veronika vás naučí tuhle skvělou techniku pro znovuobjevení svojí (vnitřní) krásy. Navíc cvičení je tajemstvím věčného mládí. Takže, kdo potřebuje novou krev do žil a hodí se mu i další energie do života, může se účastnit. Projekt hojnosti probíhá od 27. do 28. ledna v Restauraci a penzionu Oáza ve Štětí. Vstupné je 810 korun na oba dny, poloviční na jeden den.