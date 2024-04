Mondi Štětí vysadilo památnou lípu k 75. výročí založení papírny

Největší česká papírna Mondi Štětí si připomíná 75 let od založení původního výrobního závodu, dříve známého jako Severočeské papírny (SEPAP). Společnost Mondi téměř 25 let úspěšně pokračuje v tradici výroby papíru a investuje nejen do rozšíření, ale také modernizace závodu. Významné výročí papírna oslavila v sobotu 20. dubna slavnostním vysazením památné lípy na Mírovém náměstí ve Štětí.

Mondi Štětí vysadilo památnou lípu k 75. výročí založení papírny | Foto: se svolením Mondi Štětí

Slavnostní akt na připomínku důležitého historického milníku proběhl za účasti generálního ředitele Mondi Štětí Miroslava Zítky, zaměstnanců závodu a zástupců samosprávy včetně starosty města Štětí pana Miroslava Andrta. Lípa byla vysazena před radnicí na Mírovém náměstí a její symboliku připomíná umístěná plaketa. Zasazení lípy bylo součástí pravidelné akce Ekoden Mondi, kterou pro své zaměstnance pořádá Mondi Štětí dvakrát ročně a jejímž cílem je pomoc okolí formou ekologických brigád. „Vážím si této vzájemné spolupráce, kterou dává společnost Mondi najevo svou společenskou odpovědnost a vztah ke spádovému regionu svého podnikání. Její zaměstnanci jsou pro nás také velkou inspirací v roli dobrovolníků a skutečných srdcařů,“ uvedl pan Miroslav Andrt, starosta Štětí. ZŠ U Stadionu oslavila již 30 let spolupráce se švýcarskou školou v Alpnachu Rozhodnutí o založení papírny ve městě Štětí vzniklo na základě nedostatku balícího papíru po 2. světové válce, kdy pro zbudování závodu byly v roce 1949 vybrány pozemky bývalého cukrovaru. O tři roky později vyjela z výrobní linky první šedá strojní lepenka, v následujících desetiletích se závod stal největší československou papírnou. Po roce 1989 se vystřídalo v krátkých obdobích několik vlastníků, až se papírna stala v roce 2000 součástí skupiny společnosti Mondi Group. Během let společnost Mondi investovala do řady rozšíření a inovací celého závodu. V roce 2018 byl dokončen přelomový projekt EcoFlex, který se stal základem novodobé modernizace závodu. Zahrnoval i výstavbu nového regeneračního kotle, který závodu umožnil energetickou soběstačnost, vedoucí ke snížení ekologické stopy. Rok 2021 byl ve znamení projektu EcoVantage a přestavby stroje PS1 pro výrobu papíru, který kombinuje recyklovaná a nová vlákna. Ročně je takto zpracováno až 60 tisíc tun sběrového papíru. V roce 2023 pak odstartoval začátek výstavby papírenského stroje PS10, hlavní části projektu EcoKraft, který bude vyrábět nebělený pytlový papír. Mondi Štětí se zároveň řadí mezi největší zaměstnavatele regionu a je také významným podporovatelem komunit. Pravidelně podporuje místní organizace prostřednictvím dotačního programu Patriot a přispívá na ochranu životního prostředí díky programu Environmentální výzva. V loňském roce společnost podpořila region částkou v celkové výši 7 400 000 korun. Odsouzení z věznice v Litoměřicích pomáhali v ústecké zoologické zahradě „Za 75 let se z papírny ve Štětí stal jeden z nejlepších zaměstnavatelů v regionu i České republice a těší nás, že na sedmdesát pět procent našich zaměstnanců pochází z nejbližšího okolí továrny. Navíc stavíme nový papírenský stroj, který znamená dalších 100 pracovních příležitostí pro lidi v regionu. Podporujeme celou řadou sponzorských programů a staráme se tak, aby i Štětsko rostlo spolu s námi. Co se týče produktů, jsme vděční našim předchůdcům, že nám zde zanechali skvělou příležitost, kterou se snažíme nadále rozvíjet. Od šedé strojní lepenky jsme se vypracovali do producenta kvalitního papíru, vyváženého do téměř 80 zemí světa a určujícího trend v oblasti udržitelných obalových řešení,“ uzavřel Miroslav Zítka, generální ředitel Mondi Štětí. Milena Hucanová

Mondi Štětí