Papír, na výrobu tohoto nového obalu, vyrábí a dodává tuzemská papírna Mondi Štětí, která je součástí globální skupiny Mondi. „Máme radost, že se tímto způsobem podílíme na vzniku inovativních udržitelných výrobků a přispíváme k udržitelnější budoucnosti. Cílem skupiny Mondi v oblasti udržitelnosti je, aby do roku 2025 bylo 100 % jejích výrobků opakovaně použitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných, říká Roman Senecký, generální ředitel Mondi Štětí.

Kvalita a udržitelnost na prvním místě

Nový papírový obal pro prémiovou řadu těstovin Antico Pastificio Umbro má inovativní design s okénkem vyrobeným z průhledné, recyklovatelné a biologicky rozložitelné celulózy, které zákazníkům umožňuje vidět obsah balení. Zároveň poskytuje stejné ochranné vlastnosti a bezpečnost pro obsah balení během přepravy a zachovává stejnou trvanlivost těstovin jako předchozí plastový obal. Nový systém uzavírání společně se zesíleným dnem navíc zlepšují hygienu a zajišťují snadné otevírání.

Obal je vyroben z obnovitelných zdrojů a spotřebitelé mohou jednoduše vytřídit v rámci stávajících systémů toků papírového odpadu. V Evropě přesahuje míra recyklace papíru 80 %, což znamená, že papír, který dosáhl konce své životnosti, může úspěšně přispívat k oběhovému hospodářství. Nový obal na těstoviny nabízí i skvělou možnost potisku, tudíž všechny informace lze komunikovat efektivně. Zachovává si i perfektní průchodnost plnícími stroji.

Nový průlomový papírový obal na těstoviny byl zařazen do průvodce Upstream Innovation Guide to Packaging Solutions, který vydala nadace Ellen MacArthur Foundation v listopadu 2021. Byl také součástí výstavy The Waste Age, kterou pořádalo muzeum London Design Museum společně s nadací Ellen MacArthur Foundation od října 2021 do února 2022. V rámci ní byl nový obal oceněn jako inovativní příklad náhrady pro lepší recyklovatelnost – přístup, který je v souladu s vizí pro oběhové hospodářství plastu zmíněné Nadace.

Milena Hucanová