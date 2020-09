Stejně jako v jiných letech i tentokrát (naštěstí) patřil přelom srpna a září v případě lovosického gymnázia tradičnímu "Seznamováku" nových studentů z tříd 1. A a Primy.

Noví studenti se seznamovali v Opárně. | Foto: Gympl Lovo

Na šest desítek středoškoláků čekalo dvoudenní putování atraktivní přírodní lokalitou Opárenského údolí, kde nechyběla celá řada více či méně různě náročných úkolů a překážek. Přespání pak bylo situováno do školní tělocvičny ve Velemíně a ani zde nechyběly četné poznávací hry, oheň s opékáním a hlavně dobrá nálada. "Bylo vidět Aaa"Příchozí žáci se hned na úvod začali projevovat jako tým, spolupracovali, neměli s ničím problém. Myslím, že akce opět splnila svůj účel, před samotným nástupem do školy je to optimální formát pro seznámení nových středoškoláků," sdělila k tomu jedna z třídních učitelek Dana Nosovská z uvedeného gymnázia. Mladí gymnazisté si také účast pochvalovali, v Opárně se jim líbilo. Kvitovali především to, že dokázali komunikovat, pomáhat si, řešit úkoly společně i se všichni vzájemně bavit. Poděkování patří v neposlední řadě i některým rodičům za aktivní podporu a nápomoc s dopravou a logistikou. Všichni společně pak v závěru akce vyslovili přání jediné, aby se obvyklá výuka nyní v září zahájila a hlavně i poté zůstala v obvyklé prezenční podobě.