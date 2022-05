Dívčí tým U12 Slovanu Litoměřice reprezentoval litoměřický basketbal na Národním finále (mistrovství republiky) své věkové kategorie, které se konalo ve dnech 6. až 8. května v Pardubicích. A rozhodně se zde neztratil. Po úvodní jasné výhře nad BSK TJ Jičín a prohře s budoucími těsně poraženými finalistkami z Basket Slovanka holky postoupily ze 2. místa ve skupině do čtvrtfinále. V něm se střetly s vysoce favorizovanými Lvicemi Hradec Králové, které ale svým výkonem dokonale překvapily a celý zápas se s nimi přetahovaly o vedení a postup. Těsná prohra, kdy se soupeřky do konce strachovaly o výsledek, nás poslala do bojů o 5. – 8. místo. Pro přetrvávající zklamání z uniklého postupu do semifinále v následujícím zápase se Žabinami Brno holky nepodaly optimální výkon a celkem jasně jim podlehly.