Přes 90 žáků z Masarykovy základní školy v Litoměřicích se v průběhu května a června zúčastnilo jazykového a poznávacího zájezdu v Londýně, v hlavním a největším městě Anglie a Spojeného království.

Žáci Masarykovy základní školy v Litoměřicích se zúčastnili jazykového a poznávacího zájezdu v Londýně. | Foto: Karel Kynzl

Žáci školy navštívili Greenwich, Tower Bridge, Tower, London Eye. Dále viděli Houses of Parliament a Big Ben, Buckinghamský palác, the City, Trafalgar Square, Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, Piccadilly Circus, Čínskou čtvrť. Zajeli též do Oxfordu, kde si prohlédli Christ Church College a jeden den strávili ve filmových studiích Warner Bros Studios.

Především však procvičili angličtinu, se kterou se setkávají již od 1. třídy, ve čtyřech předmětech a pěti vyučovacích hodinách týdně.