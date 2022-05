Marie Tilšarová, Pavel Tilšar - Síla muže, Jemnost ženy

Zdroj: Youtube

„Přátelé, máme pro vás tip na pestrý kulturně-turistický zážitek, neb na vrcholu Řípu se v sobotu večer odehraje dosti zajímavý koncert. Představí se tu severočeští písničkáři, Marie Tilšarová a s ní i já - Fousáč. Vystoupením v rodném kraji ukončíme svoje pestré jarní klubové turné, rádi se tu s přáteli za ním ohlédneme a řekneme, kde všude jsme za ten čas s velkým nadšením hráli, jak se nám líbilo v Praze i na Ostravsku, kde jsme diváky zaujali a kam se zas ještě někdy rádi vrátíme. A věřte – na našem Řípu bude o zábavu slušně postaráno. Občerstvení bude zajištěno, o hladu ani na suchu vás jistě určitě nenecháme. Vše bude zajištěno na Chatě Říp, program začíná v sobotu již v 18.00 hodin. A laskavá usměvavá Marie, nápaditá i vtipná maminka dvou dítek a majitelka psa, krátce prozradila, co ještě s Fousáčem absolvovala i slíbila, co se od ní už blíží.

„Moje druhé CD „Domů“, na kterém jsem teď dlouho pracovala s přáteli i manželem v pražském studiu, vyjde v elektronické podobě do týdne, ve fyzické verzi pak do měsíce,“ těší se Marienka od Řípu. A ohlíží se: „Na oblastním kole Porty jsme získali Uznání poroty za celkový projev. Sice sami nevíme,co přesně to znamená, ale víme: do dalšího semifinále jsme nepostoupili, ale stejně nás to těší,“ nezastírá hudebnice, která ráda hlavně dívkám a paním ze svého okolí pomáhá smysluplně žít, radovat se ze života. A tak sama o sobě nezřídka mluví jako o Šťastné lenošce. A co si od blížícího se koncertu slibuje? „Po 14 letech,co bydlím pod Řípem, na něm možná díky našemu vystoupení zažiji západ slunce a pojedu na něj autem.“

Radek Strnad

#clanek|6694971#