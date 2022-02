Po několikaletém poklesu zájmu o svatby kvůli epidemii koronaviru se letos zamilované páry opět hlásí ve velkém. Od května do konce srpna budou mít oddávající napilno. „Zejména mladé páry se zřejmě nebojí pověr o neúspěšných sňatcích v květnu a evidujeme také dva páry, které se chtějí vzít na Apríla, tedy 1. dubna. Tento oddací termín byl již městskou radou schválen jako řádný,“ uvedla Jana Eflerová.

Kromě městské radnice v posledních letech vyjíždějí oddávající uzavírat manželství tradičně na zámek do Ploskovic, ale také do Třebušína, na statek do Chudoslavic, k fontáně na Zahradu Čech, do nového Parku inspirace v areálu CS Betonu ve Velkých Žernosekách či do areálu Knesplíkov v Mentaurově.

Radim Tuček

