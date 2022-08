Během prázdnin sem rádi zvou pořadatelé z místního kulturního centra Lovoš i lokální organizátoři, v případě blížící se punkové „Václavské show“ folkpunkový kytarista Tomáš „Tom 77“ Hřebík coby osvědčený kytarista roudnických panků Louty i Antonín Němec. A na koho se tedy v pátek lze těšit? Dost jistě na drážďanskou punkovou sqadru Deep Shinning High, teplické Remember the Heroes a právě na Louty. Je třeba zdůraznit, že vstupné je sem už tradičně zdarma, jenže za tu kvalitní muziku plnou radosti i nadšení, malý slovník němčiny a dva lístky na vlak do Lovosic ten malý hudební výlet jistě stojí. Akce začíná na náměstí v 18 hodin a končit by měla okolo 22 hodiny.

Deep Shinning High je drážďanská punkrocková stálice už v Lovocicích prověřená, která v únoru 2022 vydala nové album „Guided by the Blues“ a představí nám ho přímo pod lovosickým nebem. Ostrý zvuk, silné melodie i osvědčené vokály nenechají nikoho chladným,“ je si jist Tom 77.

Remember The Heroes pak představuje zhruba takto: „Je to teplická „Lázeňská“ kapela, složená z veteránů místní punk i hardcore scény. Jejich jasný a vděčný streetpunk je celkem logicky postavený na rokenrolovych základech no a věřte - patří už dlouhé roky mezi to nejlepší, k jistotám punku u nás.

Ovšem dost podobně skromností právě nešetří a také na „svůj Václavák“ od Labe zve i láká, hlásí-li: „Louty z Roudnice nad Labem i okolí se tu představí v nové sestavě s novými písněmi. Ty si budeš ještě broukat v neděli na noční…“

Radek Strnad