V úterý 16. února proběhne den otevřených dveří na lovosickém gymnáziu. Letos se tato akce přesune na internet.

Gymnázium v Lovosicích. | Foto: Deník/Radim Tuček

Gymnázium Lovosice pořádá v úterý 16. února 2021 od 16 do 18 hodin den otevřených dveří. Kvůli pandemii koronaviru bude tradiční akce probíhat on-line prostřednictvím Microsoft Teams. Od 16 do 16:20 se mohou zájemci zeptat na informace ředitele školy, a pak až do 18 hodin bude probíhat nabídka a prezentace jednotlivých předmětů. Pokud se chcete dnu otevřených dveří účastnit, můžete se přihlásit prostřednictvím této internetové adresy. https://sites.google.com/view/gymlovo/index