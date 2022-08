Michal Čupr už v základní skupině prokazoval, že se s ním musí počítat. Po čtyřech výhrách se spolehlivě dostal do eliminačních bojů. Nakonec Michal na mistrovství světa vybojoval skvělé 49. místo ze 195 účastníků. Dlužno říci, že byl nejlepší z české reprezentace. Za ním skončili i olympionici Jakub Jurka a Jiří Beran. Každé místo v prestižní 64 se počítá, vždyť pohořeli i medailisté z mistrovství Evropy. Svou výbornou formu následně potvrdil i v týmové soutěži. Bylo důležité, že Michal dostal důvěru trenéra a ten ho nechal šermovat. Šermíř Slavoje přesně plnil pokyny trenéra a držel se domluvené taktiky. Nakonec z toho bylo 10. místo ze 45 týmů. Sám Michal potvrdil, že odšermoval svá nejlepší družstva v kariéře.

FOTO: Čtenáři radí, kde se prodává nejlepší zmrzlina

Na světovém žebříčku se dostal mezi elitní šermíře a aktuálně mu náleží 79. místo. U české reprezentace si upevnil postavení aktuální trojky. Michala čeká rekonvalescence a příprava na novou sezónu. Pokud mu vydrží zdraví, jistě nás bude překvapovat lepšími a lepšími výsledky. Osobní trenérka Tereza Smutná o Michalovi řekla: „ Z Michala jsem nadšená, je to dříč, který ví, co chce. Potom to jde samo.“ Pařížská olympiáda se blíží a sen nemusí zůstat jen snem.

Jaroslav Stehlík

FOTO: Vnitrobloček je novou oázou pro čtenáře v Litoměřicích