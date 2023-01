V litoměřickém kině Máj můžete vidět dnes 10. ledna od 19 hodin snímek, který je oslavou jedinečné a nezapomenutelné Whitney Houston.

Whitney Houston, 1998 | Foto: profimedia

Film Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. mapuje život zpěvačky od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech dob. Lístek stojí 150 korun. (mm)

Zdroj: Youtube