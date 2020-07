Nejprve ho na radnici přijal starosta města Ladislav Chlupáč. Poté ho osobně doprovodil na vyhlídkovou věž Kalich a následně si prohlédli podzemní expozici „Důl Richard v proměnách času“.

Velvyslanec do Litoměřic zavítal v rámci své pracovní cesty vedoucí do Ústeckého kraje. Projevil přitom přání navštívit město, které udržuje přátelské vztahy s Francií. Vybrány byly právě Litoměřice, které již řadu let rozvíjejí vztahy s francouzským Armentieres.

Eva Břeňová