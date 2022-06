FOTO: Pouť Českého Anděla zamířila na památnou horu Říp

Cílem závodu je v co nejkratším čase společně ujet na handbike trenažerech připravenou virtuální trasu o celkové délce 58 kilometrů, která se skládá ze čtrnácti reálných cyklotras vždy po jedné z každého kraje České republiky. Cestu mohou účastníci sledovat na obrazovkách svých trenažerů, publikum pak na velkoplošných obrazovkách. Nejlepší ujetý čas daného úseku se pak započítá do celkové výsledkové listiny. Ve vedení tabulky je aktuálně Karlovarský kraj s celkovým časem 2:19:01 „V sobotu mohou lidé přijít na litoměřický Střelecký ostrov a pokusit se pro svůj kraj zajet nejlepší čas. Zároveň si mohou jen tak pro radost vyzkoušet na vlastní ruce, jaké je to jezdit po českých cyklostezkách. Handbike trenažer simuluje klasické vlastnosti jízdy jako je stoupání a klesání, takže kromě vlastní jízdy je zde třeba ovládat i převodovku. Každý z účastníků ujede úsek podle svých fyzických možností. Nejkratší trasa měří okolo 700 metrů a je určená především dětem nebo seniorům, pro zdatnější jedince jsme připravili trasu delší než 7 kilometrů. Pro mnohé lidi to bývá zcela nový zážitek a osobně si tyto akce velmi užívám. Baví mě totiž pozorovat, jak to lidem přináší radost,“ dodává Heřman Volf.

Sportovní klání krajů dlouhodobě podporuje cestovní agentura CzechTourism. Návštěvníci stanoviště Cesty za snem si budou moci mimo soutěž vyzkoušet například ruční řízení auta nebo trenažér biatlonu.

Barbora Freund