K dnešnímu dni bylo staženo přes 100 tisíc lázeňských voucherů. Kapacity se v hlavní sezóně plní, ale některé regiony stále hlásí volné termíny. Podpora se však naplno projeví v podzimních týdnech, která je v běžném režimu slabší. Volné kapacity například ještě zůstávají v západních Čechách. Aktuální informace jsou vždy na portálu www.kudyznudy.cz . Projekt COVID – Lázně tak pomáhá tuzemskému lázeňství, které patří vlivem pandemie k nejpostiženějším oblastem cestovního ruchu.

„Zhruba 44 % klientely v tuzemských lázních obvykle představují zahraniční klienti, v některých regionech i mnohem více, a my se snažíme tento výpadek nahradit. Zároveň chceme, aby se Češi naučili více jezdit do lázní, a to nejen v hlavní sezóně. Více než 100 tisíc stažených voucherů a 15 tisíc rezervací dokládá obrovský zájem. 75 lázní se úspěšně zapojilo do projektu. Lázeňská zařízení ale nejsou nafukovací a mají lůžkovou kapacitu, proto předpokládáme, že v podzimních týdnech budou kapacity volnější. Zároveň z důvodu veřejné podpory je určitý limit na počet voucherů. Projekt COVID – Lázně je koncipován v rámci takzvaného Dočasného rámce, kde Evropská komise umožňuje na základě dopadu pandemie koronaviru podporovat podniky až do výše 800 000 EUR na jeden podnik do konce tohoto roku, přičemž současný limit je 200 000 EUR, což představuje pouze zhruba 1250 voucherů. Apelujeme proto na Evropskou komisi, aby projekt notifikovala co možná nejrychleji, ať je možné počty voucherů na jednotlivé lázně razantně navýšit. Do této doby musí ČR dodržovat tento zákonný limit a jakmile notifikaci obdržíme, můžeme navýšit počty voucherů až na 5200 voucherů na jedny lázně. Tyto limity veřejné podpory se týkají podniků nikoliv jednotlivých lázeňských domů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Zároveň se na nás obracejí některé lázně, že mají stále volné kapacity a jsou to především lázně ze západních Čech, které mají volnější limity a větší kapacity. Jsem ráda, že projektem aktuálně pomáháme zejm. v Karlovarském kraji, kde je potřeba řešit i další strukturální problémy a kde cestovní ruch hraje velmi silnou roli. I proto jsme se rozhodli spustit projekt již k 1. červenci,“ dodává Klára Dostálová.

„Nikdo z nás nepředpokládal takovou vlnu zájmu, jakou tento projekt strhne. Díky tomu se také často setkáváme s negativními mediálními výstupy, které mluví o tom, že se nedá nikam dovolat, lázně jsou zavalené, ale ono je to všechno způsobeno tím, že zájem lidí předčil očekávání. Řada lidí také začala přemýšlet, jak svůj původní pobyt upravit, jak se to dá kombinovat, a toto všechno odvedlo pozornost od faktu, že se tu vyvolal obrovský mediální zájem o lázně, že se lázně začaly spojovat s termínem letní dovolená. Hlavním záměrem bylo od začátku pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Například Karlovarský region rychle potřebuje nahradit výpadek zahraniční klientely, a to se daří,“ uvedl dříve prezident Svazu léčených lázní Eduard Bláha.

Vilém Frček, Ministerstvo pro místní rozvoj