„Hudební tip: Vychází SPADLO – nové album našeho oblíbeného písničkářského-samorosta i bluesového hračičky Jiřího Konvrzka,“ přistál mi v počítači před pár dny vzkaz od Galéna i jeho doporučení. Po pravdě je to ale asi spíš dobře míněná rada i upozornění od aktuální spolupracovnice vydavatelství Michaely Fialové Rozšafné.

„Dlouhých 17 let museli čekat fanoušci na nové, v pořadí a za ty roky již čtvrté album nepřeslechnutelného i nepřehlédnutelného českého písničkáře Konvrzka. Album nazvané slovem „Spadlo“, které se ovšem bude křtít až 8. prosince na koncertě v pražském klubu Kaštan, přináší hned 13 nových písní. Jsou mezi nimi například dost svěží kousky plné pochyb „Co to máš“, „Nejasnosti“, „On i ona“, „Čmáral“, „Psovod“ anebo „Křoví“. Nahrávka byla dokončena ve studiu Soundevice na přelomu prosince a ledna 2022. Autora na něm tentokráte oproti jindy doprovází převážně jazzový kontrabasista Petr Dvorský. Vše ostatní zůstalo při starém: čekají nás dost syrové nahrávky, originální až skřípavě pestrý pěvecký projev, osobité frázování a texty, které se nejen v Česku vůbec ničemu nepodobají. Tyto nezařaditelné písně jsou plné absurdního dramatu i dadaistické poezie, připomínají smutné grotesky.

Jiří Konvrzek (*1960) sám své začátky vystihl charakteristikou „bez not, bez sluchu, bez rytmického cítění, ALE s VELKÝM nasazením“. Začal

hrát někdy v 80. letech celkem logicky po hospodách a chuligánských akcích, vzácněji i po klubech, sám, ale i se skupinou Třetí zuby. V roce 1998 vydal Jura vlastním nákladem CD „Narodit se“, a prodával si ji sám. V roce 2000 oficiálně debutoval sólovým albem „Pod Řípem“, v roce 2005 vydal album „Nevadí ti?“ V současné době stále vystupuje, většinou ale pod hlavičkou sdružení Osamělí písničkáři. Právě tak svým nenapodobitelným zpěvem a podupáváním po vzoru starých bluesmanů mile šokuje návštěvníky svých koncertů. Takto bývá k zastižení i zachycení nezřídka právě v Hospodě u Letního kina, kam ho tu tam místní pořadatel i hudební nadšenec, ctitel toho dobrého z jakékoli muziky, Michal Hanzl, s nadšením i radostí zve. A pivo vám k tomu ve své hospůdce natočí, neboť to umí, dělá rád. Živí ho to.

„Písničky a projev Jiřího Konvrzka patří k tomu věru nejzábavnějšímu, co se dá na naší scéně potkat. Zahraje vám i nám doslova na cokoli, nebojím se napsat i „na trubku vod hajzlu s jistou virtuozitou“. Podá vám to navíc se šarmem i espritem Toma Waitse, jeho rafinovaně vystavěné komické kreace občas sešoupnuté do blues jsou místy namíchané s různými chutěmi smutků, životních jistot ba i existenciálních nejistot. Jiří si s nimi dokáže dlouho na pódiu pohrávat a přítomní už jen slzí smíchy. S nadsázkou a rád říkám, že je to Mr. Bean české písňové scény, ale přitom tu nejde o žádnou kopii. Jiří Konvrzek je ale sakra skutečný, a ne nenapodobitelný originál…“ konstatoval Jan Burian před pár lety, a na tom se pramálo změnilo. A Jiří Černý pak ještě na vlnách Českého rozhlasu 2 na adresu samého nezastavitelného Jiřího Konvrzka podotkl: „Samorost Konvrzek patří k nejlepším originálům české hudební scény posledního desetiletí.“ Co dodat?

Ukázka z textů:

PSOVOD

Šel psovod parkem

a takový byl boží klid

Šel psovod parkem

Tu strážník!

Občane!

Seberte to lejno!

Až se zvedlo hejno

A krákorání bez ustání – krákorání

A krákorání bez ustání – krákorání

To není moje – ani mého Azora

Není tu jiného tvora!

Policista se bouří

Vždyť ještě se z něj kouří!

To není moje ani mého Azora

mele svou psovod dokola

snad šel tudy poutník

a odhodil doutník

Anebo spadlo shora

až tam úplně shora

A krákorání bez ustání – krákorání

A krákorání bez ustání – krákorání

Jiří Konvrzek: album „Spadlo“, doporučená cena 300 Kč, vydalo nakladatelství Galén

Radek Strnad