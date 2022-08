Zdroj: Youtube

"Do Mostu to už bylo kochání stále vysoko nad zemí a pak už jsem k večeru jen přeletěl jezero Most, nafotil jsem si ty výhledy i telefonem. Další cíl byl se co nejvíce přiblížit Proboštovu, abych měl odvoz do Ústí. Bohužel byl vítr moc silný a k večeru termika už slabší a tak jsem se proti větru neprosadil a skončil jsem u Duchcova. Díky tátovi za odvoz a ženě a 5 měsíční dceři za trpělivost! Snad ještě něco pěkného v našem kraji stihnu, ale dny se už začínají pomalu krátit," dodal. (mm)

Originální Ztracená show naplnila letní kino, dívky roztančily emoce i nové hity

Zdroj: Youtube

Paragliding je letecký sport, při kterém se startuje z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí vlečného zařízení. Provozuje se za pomocí padákového kluzáku. Zkušený pilot může plachtit díky využití stoupavých vzdušných proudů. Stoupavé proudy mohou být "mechanické", když se proud vzduchu zdvihá o terénní překážku (svahování), nebo termické, když vzduch ohřátý od zemského povrchu stoupá vzhůru (termika).