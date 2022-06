Na prohlídky školy dorazili současní i bývalí absolventi, pedagogové a hosté. Příchozí bavil Vladimír Gončarov, MC Brass, Frajerky z Galerky, Clarinet Society a došlo i na promítání 50 let starého dokumentu. „Šlo o videodokumentaci prvního ročníku, který začal hned po otevření školy. Byla to jedna třída, která byla přidružená k teplickému gymnáziu. Postupně se konzervatoř rozrůstala až do současné podoby,“ řekla ředitelka teplické konzervatoře Kateřina Boudníková. Na konzervatoř jste mohli narazit i v teplických ulicích. Ve čtvrtek totiž prošel lázeňským městem slavnostní průvod v kostýmech. (snímky jsou ve fotogalerii)