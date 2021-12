Rozhrabou obsah a sežerou, co se dá. A jak se patří i nadělají, inu prasata. Vysypávat smetí v tu dobu? Nemožné…

Při té příležitosti jsem si vzpomněl, jestlipak mají štamgasti v té hospodě blízko hranic pořád ještě to divadlo? Jezdil jsem k blízkému potoku na pstruhy a hostinský mi řekl, že ty dvě popelnice na dohled pod okny nechává záměrně. „Nejdřív přijde jezevec, je to vůl. Přijde, když už jsou popelnice vysypané a nadává. Za to pochvaloval lišku, Potvora hezká a chytrá, popeláři jezdí v pátek a ona přijde ve čtvrtek navečer. A nechá po sobě pořádek.

Parta slovenských spisovatelů pozvala partu českých kolegů do Tater. Užili jsme hor, večer se sedělo v jejich krásné vile, ponořené do lesa. Naproti přes silnici byla taky cesta do lesa, stály na ní tři kontejnery od vily ve svahu.

Mám prý přijít brzo ráno a uvidím, jak uklízečky z té vily mlátěj medvědy střevícem po packách, aby mohly vysypat odpadky. Povedlo se mi jen jednou, že jsem uviděl dva huňaté zadky medvědů, ne uklízeček.

U křižovatky poblíž našeho bydliště stojí tři kontejnery. Jo, když zvednete víko, vyrazí na vás obrovské hejno kovově lesklých much. Medvědi se tu nevyskytují, ani jiná zvěř. A ten smrádek!! To je tedy něco…

Ladislav Muška