Koncert známé zpěvačky Ireny Budweiserové se bude konat v 29. září od 18 hodin na zámku v Konojedech v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Zpěvačka Irena Budweiserová | Foto: Vladimír Přibyl

V průběhu koncertu zazní spirituály, gospely v anglickém jazyce, respektive s českými texty vhodnými právě pro tato místa - například Hallelujah, Gone at Last a jiné.

Zdroj: Vladimír PřibylNa kytaru ji doprovodí Jakub Racek, který byl Bluegrassovou asociací ČR pětkrát vyhlášen kytaristou roku a také získal mnoho mezinárodních ocenění.

Společně tak vytvoří pěknou a pohodovou atmosféru.

Irena Budweiserová vystudovala zpěv na konzervatoři v Praze, téměř 30 let byla členkou skupiny Spirituál kvintet a poté nastoupila sólovou dráhu.

Vladimír Přibyl