V uplynulých dnech bylo do prostor Centra přírodovědných a technických oborů UJEP, na náklady společnosti Česká spořitelna dovezeno celkem 56 kusů serverů, které tato instituce již vyřadila ze svého datacentra. Katedra informatiky PřF UJEP si z 24 z nich rozšíří své laboratoře určené pro výuku kybernetické bezpečnosti, počítačových sítí a dalších infrastrukturních technologií. Dalších 32 zařízení bude v následujících dnech předáno koncovým organizacím, mezi kterými jsou nejen základní, ale také střední školy.

„Dosud jsme v našich laboratořích disponovali celkem 12 kusy serverů, tedy na jednoho studenta v učebně připadal jeden server. Nyní bude každé pracovní místo disponovat až třemi zařízeními. Získané serverové technologie nejen díky počtu, ale také výkonu umožní našim studentům značně rozšířit portfolio studovaných bezpečnostních aspektů a dalších technologií, včetně pokročilé virtualizace či řešení problémů výpočetních klastrů. Tím je více přiblíží skutečným situacím v běžném, hlavně komerčním, IT světě,“ vysvětluje Jan Krejčí z katedry informatiky PřF UJEP.

Samotní studenti přírodovědecké fakulty tento technologický upgrade vítají. „Studijní program Aplikovaná informatika na UJEP jsem si vybral kvůli tomu, že jsem se od starších spolužáků, dozvěděl, že je zde výuka hardwarových technologií vedena velmi prakticky, a díky tomu budu mít možnost si vyzkoušet řadu technologií, se kterými bych se jinde nesetkal. Do dnešní doby jsme v rámci virtualizace museli při výuce využívat laboratorní techniku paralelně se studenty vyšších ročníků, což pravděpodobně nyní již nebude potřeba,“ těší se Jan Drozd, který na katedře informatiky studuje druhým rokem. „Hned v prvním roce studia jsem díky výběrovým kurzům našich pedagogů zakusil krásu a možnosti zdejších laboratoří. Rozšíření množství a portfolia technologií ji však, podle mého mínění, posílá o další úroveň výš,“ doplňuje student 1. ročníku Martin Lhota.

Stejně tak základní a střední školy, které budou mít z převodu serverových technologií užitek, si jejich nabytí pochvalují. Jsem za to velmi ráda. Naše škola servery využije nejen k řešení aktuálních potřeb, ale také k zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti školní sítě, a tím i našich žáků. Pokud bychom kupovali servery nové, byla by částka za podobné technologie v řádu statisíců, na což náš rozpočet, pochopitelně, nestačí, a jsme proto velmi rádi, že v rozpočtu ušetřené peníze můžeme investovat do jiných potřebných didaktických pomůcek,“ říká Veronika Prchalová, ředitelka ZŠ Jaroslava Pešaty v Duchcově.

V poslední době došlo na mnoha školách k problémům v oblasti kybernetické bezpečnosti, při kterých byla zašifrována data dané školy. „Dodané servery nám navíc umožní vytvořit i řádnou archivační infrastrukturu, na kterou bychom bez tohoto daru nemohli ani pomyslet. Zajištění kybernetické bezpečnosti je značně závislé na výkonu hlídacích systémů počítačové sítě. Doufáme, že nám získané technologie umožní předejít kybernetickým útokům,“ doplňuje Veronika Prchalová.

Jan Wenig ze Střední odborné školy technické a zahradnické v Lovosicích zase uvádí: „Pro naši střední školu je možnost využívat získané serverové technologie významným posunem. Didaktické pomůcky tohoto druhu umožňují provoz nejnáročnějších aplikací, které škola využívá ve výuce v nejrůznějších oblastech, jako jsou například 3D modelování, simulace, chemické rozbory. Zároveň lze díky nasazení výpočetně náročnějších služeb, které tyto technologie umožňují, výrazně zvýšit úroveň kybernetického zabezpečení naší školy. Je třeba si uvědomit, že nákup odpovídajících technologií by byl pro školu značně investičně náročný. Proto děkujeme České spořitelně za poskytnutí serverů a katedře informatiky za organizaci celé akce.“

Jana Kasaničová - kancléřka, tisková mluvčí UJEP