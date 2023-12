Letošní knižní novinka z nakladatelství Dauphin, to je osobitý dokumentární román věnovaný nejen autorovu otci, ale také první republice, celé široké Moravě a především městu Zlínu.

Jaroslav Kovanda: Spolhaus z nakladatelství Dauphin | Foto: nakladatelství Dauphin

Nová kniha Spolhaus, která jistě stojí za pozornost více čtenářů, hlavně těch s dobrým a osobitým vkusem, vzešla z „pera osobitého slováckého bítníka“ Jaroslava Kovandy. Bude vás jistě bavit, mohla by.

„Dvojitý nelson své doby tvou duši vejpůl zlomí…“ To je úvodní motto svěžího dokumentárního románu, věnovaného autorově otci – zde tedy Jaromíru Komínovi. Kromě úvodních kapitol z dětství malého Jaromíra přímo v povodí Labe ocitáme se už posléze v bujaře rozvíjejícím se Zlíně, kde se malý Komín setkává v internátních podmínkách s dalšími protagonisty této knihy. Se svéráznými mladými muži, skautíky Veldou, Stromkem, Achem, Tatyčkem, Lolkem a jejich neméně svérázným rádcem Karlem Šustkem. Ale hlavně s neklidnou dobou; jak je, ony skautíky tak následně tvaruje podle očekávání, tady logicky k obrazu svému.

Jak tedy mění charaktery Komínových přátel, jak se z jednoho stává protektorátní novinář-aktivista a z jiného zase partyzán, z dalšího pak ale i komunista či dokonce pod obojí způsobou lavírující udavač. Jak lidé tváří v tvář své neklidné a rozbouřené době padají anebo se ji naopak brání; jak někteří, pokud to tedy jen trochu jde, snaží se zůstat čistí.

Jak někteří z nich, ačkoliv po válce pod komunistickými hesly ve stylu „povaleči z účtáren do fabrik a továren“ donuceni změnit zaměstnání, viz už dospělý Jaromír Komín, ani v nejrůznějších dělnických profesích neztrácejí nit a zůstávají stále oněmi členy nár. soc. strany. No a Tomáš Garrigue Masaryk u nich pak visí na zdi vlastně až do smrti.

Publikace Jaroslav Kovanda: Spolhaus má 272 stran, vydalo ji nakladatelství Dauphin.

Radek Strnad