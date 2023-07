Pánové a gentlemani. Kniha Michaely Šetlíkové je průvodcem elegancí

Knihu Pánové a gentlemani vydal Dauphin v rámci svého 4. knižního čtvrtku. Těšte se na knihu, co pohladí na duši svou elegancí, dýchne na čtenáře starými časy. Ona si vůbec Michaela Šetlíková na titulu dala hodně záležet. A nejen to, kniha dostala vše, co si zaslouží. Čtenáře tak potěší i bohatá obrazová příloha.

Michaela Šetlíková: Pánové a gentlemani | Foto: reprofoto/Dauphin

…klobouk měkký, v létě je slaměný, avšak nikdy cylindr! Slouží k odpoledním vycházkám, schůzím i ke shromážděním, to se hodil dlouhý tmavošedý kabát (císařský neboli redingot) s vestou v téže látce, vesta ovšem mohla být i barevná. Černý se nosil k odpoledním zábavám nebo slavnostnějším návštěvám, také ho pán mohl vzít večer do divadla či pro jinou večerní příležitost, kde nebyl předepsán frak anebo smokink. Takto se pánové oblékali i na přednášky, hostiny a svatby denní i večerní, nebylo-li ovšem přikázáno jinak. To například uvádí atraktivní titul Pánové a gentlemani. Kniha má 128 stran, její maloobchodní cena činí 268 korun. Odpovědným redaktorem je Daniel Podhradský, vydalo nakladatelství Dauphin roku 2023. Michaela Šetlíková pochází z rodiny s dlouholetou kulturní tradicí. Móda i životní styl byly součástí její výchovy, výrazně ji ovlivnily a ovlivňují stále. V letech 1990–1996 žila částečně v USA, ve Washingtonu Department City a v New York City, kde roky patřila k diplomatickému sboru, pracovala tu na poli kulturním, a mohla tak porovnávat různé životní styly i získávat vhled do jiné kultury. Stopa rysa je temný thriller jedné z nejlepších autorských dvojic severské krimi Ve Spojených státech pak pracovala mimo jiné na State Departmentu, Washington, D. C., ale především ve Smithsonian Institutu, kde se podílela na akcích v sekci „cestujících výstav“. Spolupracovala také se soukromými galeriemi, třeba Guggenheimovým muzeem v New Yorku. V Čechách pracovala v 80. letech v Uměleckoprůmyslovém muzeu v oddělení textilu, což jí umožnilo nahlédnout do dobových materiálů. Její zájem je v této oblasti spíše antropologického rázu. Vývoj oděvu, jímž se zabývala ve své doktorandské práci, ji zajímá nejen z hlediska kulturně-historického i sociálního. Píše úvodní slova k výstavám, ale i scénáře ke kulturním pořadům atd. V současné době spolupracuje s galeriemi a s aukčními domy, kde vykonává kurátorsko-konzultantskou činnost. Přednáší i na FF UK, v současnosti žije a pracuje v Praze. Ukázky z knihy: Michaela Šetlíková: Pánové a gentlemaniZdroj: reprofoto/DauphinNa cestách Člověk dnešní doby jede tam, kam mu velí jeho představy či přání, stačí tedy jen předem zkontrolovat výši bankovního účtu. Cestovatelé časů, o níž nyní píšeme, se ale neobešli bez dodržování více konvencí vyžadovaných společenskými pravidly. Bylo jim doporučováno, aby se v cizině chovali důstojněji než doma, aby se řídili pravidly své společenské vrstvy a správně i vlastenecky reprezentovali svoji zem. Kam jet a co očekávat od cizích kultur tedy bylo dobré probrat s cestovním bureau v každém větším městě, pochopitelně ale rady a doporučení přátel byly, jsou a budou vždy to nejlepší. V minulosti i v Čechách platily traveller-cheks, což bylo pro cestování velmi výhodné. Ačkoli se muži se na cestách oblékali prakticky, i tak musel být jejich oděv dostatečně reprezentativní. Doporučoval se raglán či ulster šedé látky a jedno či dvě saka stejné barvy. Vesta i kalhoty měly být z téže látky, klobouk měkký i v barevných odstínech či cestovní čapka. Boty měly být hnědé, kravata s barevným proužkem, rukavice šedé kožené. Rukavice byly nezbytné i z jiných důvodů než podtržení elegance. Zvláště ve vlaku s parním pohonem chránily ruce před nečistotou. Košile mohla být na cestách barevná a s měkkým límečkem. Prádlo si cestovatel vybíral dle vlastního vkusu, jeho množství odpovídalo délce pobytu. Pyžamo bylo nedílnou součástí cestovního vybavení. A pak tu byly obleky, určené pro speciální příležitosti – bílé prací k moři, obleky do lázní, na golf a tenis včetně nářadí. Bez smokingu osamělá večeře Bez smokinku se pán obešel jen v případě, že se zřekl společenského života. Ve velkých hotelech však musel večeřet sám ve svém pokoji. Nedílnou výbavou cestovatele bylo jeho zavazadlo. Nejkrásnější a také nejdražší byly kufry kožené. Častěji se užívaly kufry vulkanfieber, neboť byly lehké. Mnoho verzí měly i kufry potažené hrubou látkou s koženými rohy. Označení majitele zavazadla bylo uloženo v koženém pouzdře a přichyceno na rukojeti kufru. Při mimořádně dlouhém pobytu se užíval kufr skříňový. Každý cestovatel musel mít necesér, tehdy většinou ve tvaru kožené kazety různé velikosti. Bylo nutno jeho obsah naplnit potřebnostmi na 24 hodin, protože i v časech minulých, které si nyní idealizujeme, se kufr mohl ztratit. Na dlouhé cesty se doporučoval pléd i polštář. Jestliže cestovatel volil za dopravní prostředek automobil, musel se obléknout zase jinak: kožený kabát, pod ním sportovní oblek. Doporučovala se pletená či kožená vesta, místo ní mohl muž obléct pulovr. I spodní část ošacení byla rázu ryze sportovního: kalhoty, punčochy či kožené kamaše. Američané holdovali plátěným pumpkám, které bylo možno později využít i na výlety do krajiny. Na hlavu si automobilisté nasazovali měkký anglický klobouk anebo autočapku. Boty se doporučovaly opět hnědé, ovšem vázanky měly být pestrých barev, jelikož muž, vlastnící vozidlo, šel s dobou a konzervativním pravidlům moc nepodléhal. V tom duchu byla volena i barevná košile. Motorista si navlékal autorukavice vyrobené z příjemné měkké kůže. Je zřejmé, že cestování bylo tehdy o něco náročnější než je dnes, zato však muž vykazoval vždy notnou dávku elegance, ať už jel ve vlaku, v autě či na zámořském parníku. Dromíra Cormier

Radek Strnad