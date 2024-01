Sklenka müllerky, kousek paštiky a především žádný velký stres. Xavier Kieffer kdysi býval kuchařskou hvězdou, ale pak opustil svět „haute cuisine“ a otevřel si v Dolním městě v Lucemburku jenom takovou malou restauraci, kde hostům předkládá samé místní speciality. Jenže když pak v jeho podniku zemře uznávaný pařížský gastro kritik, všechna pohoda je najednou tatam.

Kniha Ďábelské ovoce od nakladatelství Moba | Foto: nakladatelství Moba

Úvodní napínavý, zábavný, ale hlavně realistický příběh o jednom mrtvém recenzentovi otevírá sérii napínavých kulinářských příběhů z pera německého spisovatele Toma Hillenbranda.

V Ďábelském ovoci, které z originálu Teufelsfrucht přeložil František Ryčl, čeká čtenáře série záhadných požárů i zmizení učitele, které donutí samotného šéfkuchaře Kieffera pátrat na vlastní pěst.

Pátrání po pachateli zavede čtenáře až do Paříže a do Ženevy, kde hlavní hrdina přijde na stopu obludnému kulinárnímu skandálu. Stále hlouběji se bude nořit do světa, kde vládne tvrdý konkurenční boj i nekompromisní tlak na kvalitu. Ve hře toho však bude ještě mnohem více, než se tu na první pohled zdá…

Rytíř a bývalý žoldnéř Ondřej z Rohatce vyráží srdnatě bojovat na králův příkaz

Spisovatel Tom Hillenbrand se narodil v roce 1972 v Hamburku, studoval mj. politologii a ekonomii. Je známý jako autor i novinář, pracoval také jako jeden z vedoucích internetové verze časopisu Spiegel, psal taktéž pro Handelsblatt či Financial Times. Jeho knihy, mezi něž patří též sci-fi romány, již získaly několik literárních cen a pravidelně figurují v čele německého žebříčku knižních bestsellerů.

Největšího úspěchu ovšem jejich autor dosáhl sérií detektivních románů z lákavého a voňavého prostředí gastronomie, jejichž hlavním hrdinou je kuchař Xavier Kieffer. Populární je také jeho podcast Die Backlist, v němž představuje a seznamuje tak čtenáře s dosud méně známými knihami, které ovšem podle jeho názoru rozhodně stojí za pozornost.

Radek Strnad