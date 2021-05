Pro účastníky pochodu jsou připraveny tři pěší trasy. Nejkratší trasa 8 km, určená především pro děti, jejich doprovod, seniory a pro ty, kterým delší trasy již nevyhovují, povede nejbližším okolím města a bude zpestřena aktivními ukázkami techniky Sboru dobrovolných hasičů a Městské policie. Nejkratší trasa a další trasy 18 a 28 km zavedou účastníky různě, např. na Bílou stráň, Dlouhý vrch, Křížovou horu, Plešivec, Sovici, Laffitovu vyhlídku, vyhlídku Tři kříže, k Hibschově jeskyni, přístavu Marina a na další místa.

Bude jen záležet na každém jednotlivci a jeho vlastní kondici, kterou trasu si vybere a co na trase bude chtít vidět. Start pochodu bude od 8 do 10 hodin na Mírovém náměstí u Městského úřadu. Na stejném místě bude do 17,00 hod. i cíl. Každý účastník obdrží pamětní list a malou upomínku na absolvovanou akci. Bližší informace o jednotlivých trasách i podmínkách pochodu jsou uvedeny na webu KČT Litoměřice i formou plakátů. Těšíme se na každého a přejeme hezké zážitky v přírodě při dodržení všech epidemiologických opatření.

Jana Wünschová, předsedkyně KČT Litoměřice